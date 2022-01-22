Neptune Strike планували з 2020 року.

З понеділка у Середземному морі розпочнуться 12-денні військові навчання НАТО Neptune Strike з участю американського есмінця USS Harry S. Truman.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

"Neptune Strike покликаний продемонструвати здатність НАТО інтегрувати висококласні морські ударні можливості авіаносної ударної групи для підтримки стримування й оборони Альянсу", – сказав Кірбі.

Ударна група USS Harry S. Truman буде центральним елементом навчань з участю кількох країн.

Читайте такожУ Білому домі підтвердили намір передати Україні гелікоптери М-17Neptune Strike планували з 2020 року, хоча Пентагон в ухваленні рішення про тривалість навчань врахував загострення у Східній Європі.

Оскільки морські заходи планувалися з 2020 року, у навчання не включені сценарії, безпосередньо пов’язані з поточними подіями у Європі.

"Це справді навчання для перевірки ширшого спектру морських можливостей, які ми хочемо вдосконалювати", – уточнив Кірбі.

Можливе вторгнення РФ в Україну

31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

У листопаді Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

У грудні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня2022 року в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму. Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

18 січня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Російська Федерація може напасти на Україну будь-якої миті.

19 січня президент України Володимир Зеленський закликав зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у нашій армії, у нашій Україні, "не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем, не кричати "все пропало", а знати, що все під контролем і все йде по плану".

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