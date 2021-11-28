Трагедія сталася під час святкування дня народження.

Моторошний випадок стався польському Щецині. Чоловік на очах у сина жорстоко зарізав тещу та дружину, після чого вчинив самогубство.

Про це повідомляє rmf 24.pl.

Відзначається, що трагедія сталася в ніч на суботу, 27 листопада. Сім'я святкувала день народження. В ході застілля на грунті ревнощів стався конфлікт, в ході якого й сталося вбивство.

45-річний чоловік жорстоко зарізав 63-річну тещу, після чого він важко поранив 35-річну дружину. Жінка померла від отриманих травм в лікарні.

Читайте також"Тато викине мене у вікно": в Англії батько та мачуха катували та морили голодом 6-річного хлопчикаПісля скоєного чоловік покінчив життя самогубством. Свідком цього кошмару став 11-річний син пари. Хлопчик й викликав поліцію.

Як раніше повідомляв УНІАН, на півдні Польщі в ДТП загинув українець. Вантажівка Volkswagen зіткнулася з трамваєм. Попри реанімаційні дії, рятувальникам не вдалося відновити життєдіяльність водія автомобіля, яким виявився 41-річний громадянин України.

Також постраждали водій і двоє пасажирів трамвая, їх госпіталізували. За фактом аварії поліція відкрила кримінальну справу.

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Автор: Анастасія Горбачова