Постраждалі чоловіки в лікарні.

В одному з будинків у центрі польського міста Лодзь обірвався ліфт з двома громадянами України.

Про це повідомляє TVN24.

Чоловіки 41-го та 42-х років саме працювали на даху у шахті ліфта на 15 поверсі, коли кабіна зірвалася вниз.

Медики витягли постраждалих українців, обидва залишилися живими, їх відвезли до лікарні. Один із поранених у важкому стані.

Польські правоохоронці розслідують інцидент.

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Переклад: Катерина Комолова