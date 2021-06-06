У Лодзі впав ліфт з людьми / фото TVN24
В одному з будинків у центрі польського міста Лодзь обірвався ліфт з двома громадянами України.
Про це повідомляє TVN24.
Чоловіки 41-го та 42-х років саме працювали на даху у шахті ліфта на 15 поверсі, коли кабіна зірвалася вниз.
Медики витягли постраждалих українців, обидва залишилися живими, їх відвезли до лікарні. Один із поранених у важкому стані.
Польські правоохоронці розслідують інцидент.
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