У Польщі у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус, яким керував українець. В автобусі виявили 15 нелегальних мігрантів.

Про це пише RMF24.

Інцидент стався на 122 км Великопольської автомагістралі А2. Автобус з чеськими реєстраційними номерами перекинувся.

Офіційний представник Великопольської поліції Анджей Боровяк повідомив, що всередині перебували 15 іноземців без документів.

Читайте такожНа Рівненщині вітчим-педофіл зґвалтував 13-річну падчеркуВстановлено, що в автобусі перевозили в основному громадян Іраку і Туреччини. Вони могли прямувати до Німеччини.

За даними видання, люди були "щільно розміщені" у вантажному відсіку. Чотири людини потрапили в лікарню з травмами голови, ніг і грудей.

Водій автобуса зник з місця події, але його незабаром затримали. Ще одну людину розшукують.

Dostawczy Mercedes na czeskich nr wywrócił się na A2 pod Nowym Tomyślem. W części towarowej jechało kilkunastu obcokrajowców. Kierowca i jeden pasażer uciekli. Akcja policji i służb trwa. pic.twitter.com/tZJxmlmZqx — Andrzej Borowiak (@BorowiakPolicja) October 19, 2021

Раніше повідомлялося, що українці влаштували дебош на борту літака, що прямував з Харкова до Кракова. Їх заспокоювали прикордонники.

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Автор: Людмила Жерновська