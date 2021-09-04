46-річного громадянина України позбавили водійських прав і оштрафували на 10 тис. злотих.

У Польщі нетверезий українець кермував громадським автобусом у Валбжиху.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, 46-річного громадянина України затримали під час ранкової перевірки тверезості водіїв.

"У крові чоловіка, який віз пасажирів на одному з міських маршрутів, виявили майже одне проміле алкоголю. Порушника одразу затримали", - йдеться у повідомленні.

Суд ухвалив рішення позбавити українця водійських прав на 3 роки. Крім того, чоловіка оштрафували на 10 тис. злотих.

Як повідомляє видання inPoland, 46-річний українець вже давно працює у Польщі та раніше він ніколи не потрапляв у подібні ситуації.

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Як повідомляв УНІАН, у Польщі внаслідок ДТП за участі автобуса, що сталася ввечері 17 серпня, загинули троє українців, ще 42 було госпіталізовано.

Загалом в автобусі перебував 51 український турист, два водія й екскурсовод.

Директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев у коментарі УНІАН повідомив, що водій автобуса є українцем, його опитали польські правоохоронці, йому буде обрано запобіжний захід.

Згодом прокуратура в Перемишлі допитала і пред'явила звинувачення водієві українського автобуса.

Автор: Тамара Отовська