Деяким постраждалим заявили, що найближчим часом у них візьмуть аналізи зі шкіри.

Постраждалі внаслідок вибуху автобуса у російському Воронежі, скаржаться на дивну металеву стружку на шкірі.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал видання Baza.

За словами однієї з них, дуже дрібні шматки металу, які нібито неможливо витягнути, застрягли в її ногах.

Деяким постраждалим заявили, що найближчим часом у них візьмуть аналізи зі шкіри.

Біоматеріали після цього будуть відправлені на дослідження, яке визначить джерело їх виникнення, а також хімічний склад.

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Вибух автобуса у Воронежі - що відомо

12 серпня в центрі Воронежа, біля торгового центру "Галерея Чижова", вибухнув пасажирський автобус "ПАЗ".

Внаслідок вибуху постраждали 19 осіб. Двоє постраждалих померли.

За фактом вибуху транспортного засобу порушено кримінальну справу за пунктом "в" частини 2 статті 238 КК РФ ("Виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що спричинило з необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю").

Раніше слідчі називали несправність технічного обладнання основною версією вибуху автобуса.

Автор: Денис Прядко