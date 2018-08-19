У Польші пред’явили звинувачення водію українського автобуса, який потрапив у ДТП

Українець не визнав своєї провини і дав пояснення.

Прокуратура в Перемишлі допитала і пред'явила звинувачення водієві українського автобуса, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду 17 серпня.

Як повідомляє Польське радіо, заступник окружного прокурора Беата Стажецька-Скшипєц заявила, що 42-річний Микола К. у неділю, 19 серпня, був допитаний в якості підозрюваного, і йому було пред'явлено звинувачення. Чоловік не визнав своєї провини і дав пояснення.

За словами прокурора, підозрюваний заявив, що дорога була важкою, а він не був ознайомлений з цим маршрутом. Він сказав, що, коли побачив знак, який інформував про серпантини, їхав зі швидкістю 50-60 км/год, а знак про обмеження швидкості до 30 км/год він не помітив.

Читайте такожУ Польщі в лікарнях після ДТП залишаються 36 українців

Прокурор додала, що судовий експерт у галузі дорожнього руху оцінив, що водій їхав зі швидкістю, яка значно перевищувала дозволену в цьому місці - за попередніми даними, 75 км/год.

Допит українця тривав понад 4 години. У слуханні брав участь перекладач. Прокуратура клопотатиметься про його арешт на три місяці.

Джерело: http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/378380

Як повідомляв УНІАН, у Польщі внаслідок ДТП за участі автобуса, що сталася ввечері 17 серпня, загинули троє українців, ще 42 було госпіталізовано.

Загалом в автобусі перебував 51 український турист, два водія й екскурсовод.

Раніше директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев у коментарі УНІАН повідомив, що водій автобуса є українцем, його опитують польські правоохоронці, йому буде обрано запобіжний захід.

Окружна прокуратура Перемишля розглядає перевищення швидкості як одну з причин виникнення ДТП за участі автобуса з українськими туристами в Польщі.

Також Погорельцев повідомив, що туроператор «Аккорд-Тур» власним коштом перевезе з Польщі в Україну громадян, які більше не потребують медичної допомоги після ДТП.