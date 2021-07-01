У Польщі в річці Равка знайшли тіло 36-річної громадянки України, яка зникла 27 червня.
Про це повідомляє Dziennik.pl.
Зазначається, що тіло українки знайшли в районі населеного пункту Кужешин поблизу міста Рава Мазовецька.
Про зникнення українки у вівторок, 29 червня, повідомив її працедавець. За його інформацією, жінка два дні не з’являлася на роботі. Він також повідомив, що у неділю після обіду вона пішла на ріку Равка та вже не повернулася додому.
Читайте такожУ Туреччині автобус з українцями потрапив у ДТП: постраждали п'ять туристів (фото)Поліція та рятувальники організували пошуки зниклої громадянки із залученням поліцейського гелікоптера. Під час пошуків виявили тіло жінки у воді, його доправили на експертизу.
За фактом події місцева прокуратура розпочала слідство, яке має встановити остаточні причини смерті українки.
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