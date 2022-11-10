Глава Кремля стикається зі зростаючими труднощами як вдома, так і за кордоном, але поки що немає жодних ознак того, що Путін готовий здатися й просити миру.

Дві події цього тижня підкреслили виклики, з якими зараз стикається російський диктатор Володимир Путін через вторгнення в Україну.

Наказ російським військам відступати з Херсона є великою невдачею на полі бою. А рішення Путіна не їхати на саміт "Великої двадцятки" в Індонезію підкреслює зменшення його дипломатичного впливу, пише Bloomberg.

Видання звертає увагу, що Путін не був присутній, коли міністр оборони РФ Сергій Шойгу і командувач окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін оголосили про відступ. Зазначається, що в Кремлі не хочуть пов'язувати Путіна із поразками, які суперечать його бажанню назавжди анексувати Херсонщину та інші українські території.

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Так само є ймовірність того, що Путін зіткнеться з жорсткою публічною критикою через війну з боку світових лідерів на G20, котра переважить будь-який потенційний зиск від участі в саміті.

Путін міг спробувати знайти дипломатичну підтримку в глави Китаю Сі Цзіньпіна чи прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.

Але обидва надіслали сигнали невдоволення минулого тижня: Сі застеріг від будь-якого використання ядерної зброї, а міністр закордонних справ Індії чітко заявив у Москві, що країни, що розвиваються, відчувають "дуже гострий біль" через те, що війна розпалює продовольчу та енергетичну кризи.

Попри те, що глава Кремля стикається зі зростаючими труднощами як вдома, так і за кордоном, поки що немає жодних ознак того, що Путін готовий здатися й просити миру. Утім, його поле для маневру все одно звужується.

Відступ росіян із Херсона

На тлі успішного контрнаступу українських збройних сил 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що наказав вивести російські війська із західного берега річки Дніпро на Херсонщині.

За словами командувача окупаційними військами в Україні російського генерала Сергія Суровікіна, росіяни відійдуть на оборонні позиції вздовж річки Дніпро. Він назвав основною причиною втечі своєї армії проблеми з постачанням.

Раніше в той же день стало відомо, що росіяни підірвали 5 мостів у Херсонській області. Також депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що "у росіян обвалився фронт" на цьому напрямку.

Однак у Офісі президента заявили, що Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. Там заявили, що Україна вірить своїй розвідці, а не зрежисованим заявам.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також вважає, що в ситуації з оголошенням окупантами про вихід із правобережжя Херсонської області спочатку треба почекати і подивитися, що реально відбуваться в тому регіоні, зокрема у Херсоні.

10 листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ на Херсонщині згідно з планом. З 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км. "За кожним так званим "жестом доброї волі" противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону - це результат наших активних дій", - наголосив Залужний.

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