Бортові системи російських літаків вже вислужили свій ресурс.

У Російській Федерації загострюються проблеми зі стратегічними бомбардувальниками, які агресор використовує для ударів по території України. Їм просто не вистачає комплектуючих.

"У російських окупантів через міжнародні санкції виникають реальні проблеми з озброєнням, насамперед з військовими літаками", - повідомляє речник Генштабу Збройних сил Андрій Ковальов у телемарафоні.

За його словами, на авіабазі Ханська росіяни почали підготовку пілотів екіпажів літаків Ту-22 М3 та Ту-95 МР. Вона триватиме 6 місяців. Ковальов пояснив, що причиною стали проблеми з продовженням регламенту льотної придатності літаків, насамперед Ту-22 М3. Більшість з них мають бортові системи, що вислужили свій ресурс.

Відео дня

"Нових комплектуючих росіяни не можуть купити закордоном, а самі вже давно не виробляють такі деталі, тому такі літаки не можуть далі безпечно експлуатуватися", - підсумував речник.

Санкції проти Росії

Як раніше повідомляв УНІАН, вже через чотири місяці після початку повномасштабної війни через санкції у Росії почались проблеми з авіацією. Оборонні підприємства РФ почали шукати аналоги сотень найменувань комплектуючих для своїх літаків.

Крім того, у Росії половина навчальних літаків в льотних училищах Росавіації вийшла з ладу після введення санкцій.

Цього року стало відомо, що Росія може залишитися без 30% вертольотів протягом року. Це станеться, якщо не вирішити проблему з поставками двигунів та інших комплектуючих.

Вас також можуть зацікавити новини: