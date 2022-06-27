Оборонним підприємствам рекомендують шукати шляхи імпортозаміщення.

Оборонні підприємства РФ намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектуючих для своїх літаків.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України з посиланням на матеріали службового листування від 20 червня між командуванням 8 авіаційної дивізії особливого призначення (Чкаловський, Московська обл.) з керівництвом підприємств оборонно-промислового комплексу, які здійснюють виробництво, ремонт та обслуговування літаків серії "Ан", "Іл", "Ту" різних типів та призначення.

Під час листування командування 8 АД ОсП висловило занепокоєння відсутністю імпортних комплектуючих для ремонту, обслуговування літаків серії "Ан", "Іл", "Ту". Пропонується відпрацювати можливість імпортозаміщення окремо по кожному типу літаків:

Іл-96-400vvip — 114 найменувань імпортних комплектуючих виробництва Німеччини, Франції, США, Великобританії, України, Нідерландів;

Іл-62 — 8 найменувань імпортних комплектуючих виробництва США;

Іл-76МД — 6 найменувань імпортних комплектуючих виробництва США, України;

Іл-18 — 1 найменування імпортного комплектуючого виробництва України;

Ту-214 — 71 найменування імпортних комплектуючих виробництва Франції, США, Великобританії, України, Китаю, Японії, Чехії, Нідерландів, Німеччини;

Ту-154 — 39 найменувань імпортних комплектуючих виробництва Франції, США, Великобританії, України;

Ту-134 — 9 найменувань імпортних використовується виробництва США, України.

"Серед комплектуючих та систем, які перестали поставлятися до РФ після введення санкцій, системи посадки по маякам, детектори диму, метеолокатори, радіолокаційні системи, навігаційні системи та навіть кавоварки з мікрохвильовками", - зазначає розвідка.

За даними ГУР, раніше голова комітету ради федерації росії з конституційного законодавства та держбудівництва повідомив, що "програму імпортозаміщення провалено повністю, окрім бравурних звітів галузевих відомств немає нічого".

Як повідомляв УНІАН, раніше у Росії зупинилося виробництво нових танків через фінансові проблеми та відсутність імпортних комплектуючих.

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