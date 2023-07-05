Російські авіакомпанії, що експлуатують легкі багатоцільові літаки Ан-2 ("кукурузники"), зіткнулися з дефіцитом запчастин через відмову європейських постачальників співпрацювати з агресором.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, авіакомпанії агресора зіткнулися з ризиком зупинки польотів на літаках Ан-2.

Як повідомляє російський РБК, про це заявив гендиректор Московського авіаційно-ремонтного заводу (МАРЗ) Павло Негодьєв, який відзначив проблеми з поставками і подорожчанням запчастин для Ан-2. Він також заявив про необхідність виробництва в Росії близько 60 комплектуючих для цих літаків.

Російські авіакомпанії, що експлуатують легкі багатоцільові літаки Ан-2 ("кукурузники"), зіткнулися з дефіцитом запчастин через відмову європейських постачальників співпрацювати з агресором.

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Якщо не вжити заходів, у МАРЗ та інших ремонтних підприємств "може просто-напросто припинитися можливість надавати сервісні послуги. Це загрожує зупинкою парку літаків Ан-2", - заявив Негодьєв.

Гендиректор Шахтинського авіаційно-ремонтного заводу (ШАРЗ) Володимир Соломатов заявив, що у його підприємства аналогічне становище щодо перспектив експлуатації Ан-2. Крім того, проблеми з експлуатацією Ан-2 підтверджують в Сибірському науково-дослідному інституті авіації (Сібніа), який з 2013 року є офіційним розробником літаків Ан-2 на території Росії.

Що відбувається з авіацією агресора

2 березня 2022 року світові виробники літаків Boeing і Airbus зупинили роботу в Росії через вторгнення в Україну. Були зупинені поставки запчастин в Росію, технічне обслуговування та надання техпідтримки для авіакомпаній з РФ.

В Європі зупинили дію сертифікатів придатності літаків для всіх авіакомпаній РФ.

У червні 2023 року російський "Аерофлот" в обхід санкцій оновив софт на літаку Airbus A350.

У червні 2023 року в РФ "модернізували" радянський Іл-96, від якого "Аерофлот" відмовився 9 років тому. Літак позиціонується як "сучасний", проте він має всі недоліки радянської моделі Іл-96, яка розроблялася наприкінці 1980-х років.

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