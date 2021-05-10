Він в нормальному стані і зараз обстежується в лікарні.

Міністр охорони здоров’я Омської області, колишній головний лікар лікарні, в якій лежав російський опозиціонер Олексій Навальний, Олександр Мураховський знайдений живим через три доби після зникнення на полюванні.

Про це повідомляють РБК з посиланням на прес-службу уряду області.

Він в нормальному стані і зараз обстежується в лікарні.

"Мураховський вийшов до людей в районі села Басли. Перебуває в нормальному стані", – сказано у повідомленні.

Дружина Мураховського підтвердила телеканалу "Дождь", що її чоловік знайшовся, та повідомила, що розмовляла з ним по телефону. За її словами, поки що він "не розуміє масштабів пошуку".

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Зникнення Олександра Мураховського

Олександр Мураховський зник 7 травня. Він поїхав на квадроциклі в ліс із мисливської бази, і не повернувся. Про його зникнення стало відомо 9 травня. Спочатку знайомі намагалися знайти його самостійно, але 8 травня були змушені звернутися в поліцію.

Отруєння Олексія Навального

20 серпня 2020 року в Омську (РФ) екстрено сів літак, на борту якого перебував Олексій Навальний. Йому стало погано через отруєння. В результаті опозиціонер впав у кому.

Головний лікар лікарні в Омську заявив, що Навальний нетранспортабельний, бо його стан нестабільний. Через це політика протягом декількох днів не могли відправити на лікування до Німеччини.

У підсумку Навального все ж відправили в клініку "Шаріте". У середині вересня 2020 року його виписали звідти. Після чого він повернувся назад в РФ.

Зарубіжні експерти знайшли сліди речовини з групи "Новачок" на пляшці з водою політика і на його речах.

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Автор: Олег Давигора