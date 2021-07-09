Біля шведського міста Еребру розбився літак, внаслідок чого всі дев'ять осіб, які перебували на борту, загинули.
Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє Aftonbladet. Зазначається, що в літаку перебувала група з восьми парашутистів і пілот. Співробітники правоохоронних органів не уточнили, за яких обставин була констатована смерть парашутистів і пілота.
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За інформацією ЗМІ, літак впав в декількох сотнях метрів від злітно-посадкової смуги і загорівся, передає ТСН.
Прем'єр-міністр країни Стефан Левен висловив співчуття родинам загиблих. "З великим сумом і скорботою я отримав трагічну інформацію про авіакатастрофу в Еребру. Мої думки з жертвами, їхніми сім'ями та близькими в цей дуже важкий час", - написав Левен в Twitter.
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