Літак, який призначався для стрибків з парашутом, впав недалеко від злітно-посадкової смуги і загорівся.

Біля шведського міста Еребру розбився літак, внаслідок чого всі дев'ять осіб, які перебували на борту, загинули.

Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє Aftonbladet. Зазначається, що в літаку перебувала група з восьми парашутистів і пілот. Співробітники правоохоронних органів не уточнили, за яких обставин була констатована смерть парашутистів і пілота.

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За інформацією ЗМІ, літак впав в декількох сотнях метрів від злітно-посадкової смуги і загорівся, передає ТСН.

Прем'єр-міністр країни Стефан Левен висловив співчуття родинам загиблих. "З великим сумом і скорботою я отримав трагічну інформацію про авіакатастрофу в Еребру. Мої думки з жертвами, їхніми сім'ями та близькими в цей дуже важкий час", - написав Левен в Twitter.

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Автор: Ірина Погоріла