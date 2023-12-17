На місце події виїхали екстрені служби. Причина аварії невідома.

У Словаччині перекинувся український автобус. На момент аварії в салоні перебувало 53 пасажири.

Як повідомляє український журналіст Віталій Глагола, ДТП сталася близько восьмої ранку в неділю, 17 грудня, поблизу села Даргов Требішівського району. Перекинувся автобус з України з 53 пасажирами та двома водіями.

Постраждалі пасажири були при свідомості з травмами голови та кінцівок. Серед щонайменше семи поранених були діти. На місце події виїхали пожежники та медики.

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В липні у Польщі український автобус врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі. В результаті аварії загинув один з пасажирів, ще вісім осіб госпіталізували.

Наприкінці вересня в Австрії перекинувся автобус, в якому перебували громадяни України, Італії, Австрії, Словенії та Німеччини. Повідомлялося про одного загиблого і безлічі постраждалих.

На початку жовтня у Венеції автобус впав з естакади і загорівся, на борту перебувала група українців. Повідомляється про 21 загиблого, 15 постраждалих і кількох зниклих безвісти.

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