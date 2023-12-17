У Словаччині перекинувся український автобус. На момент аварії в салоні перебувало 53 пасажири.
Як повідомляє український журналіст Віталій Глагола, ДТП сталася близько восьмої ранку в неділю, 17 грудня, поблизу села Даргов Требішівського району. Перекинувся автобус з України з 53 пасажирами та двома водіями.
Постраждалі пасажири були при свідомості з травмами голови та кінцівок. Серед щонайменше семи поранених були діти. На місце події виїхали пожежники та медики.
Інші ДТП з українцями
В липні у Польщі український автобус врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі. В результаті аварії загинув один з пасажирів, ще вісім осіб госпіталізували.
Наприкінці вересня в Австрії перекинувся автобус, в якому перебували громадяни України, Італії, Австрії, Словенії та Німеччини. Повідомлялося про одного загиблого і безлічі постраждалих.
На початку жовтня у Венеції автобус впав з естакади і загорівся, на борту перебувала група українців. Повідомляється про 21 загиблого, 15 постраждалих і кількох зниклих безвісти.