Росія постійно просуває потік дезінформації про війну.

У США для виявлення російської дезінформації про війну проти України використовують штучний інтелект.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у виступі на церемонії вручення щорічної премії міжнародної правозахисної організації Freedom House.

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Він нагадав, що Росія постійно поширює потік дезінформації про свою агресивну війну проти України, бреше і приховує жахливі порушення, які вона скоїла.

"У відповідь Держдепартамент розробив онлайн-агрегатор українського контенту з підтримкою штучного інтелекту, щоб збирати російську дезінформацію, яку можна перевірити, і потім ділитися нею з партнерами по всьому світу", - повідомив Блінкен.

Він сказав, що США також підтримують незалежні засоби масової інформації та програми навчання цифровій грамотності.

"Ми працюємо з партнерами в академічних колах, щоб виявляти сфальсифіковані тексти, створені російськими чат-ботами", - додав держсекретар.

Поширення російської дезінформації у світі

Росія роками створювала пропагандистську систему, що працює не тільки на своє населення, а й іноземну аудиторію. Російські телеканали і боти в соцмережах розгорнули свою діяльність у більшості країн світу. Завдяки цьому Росії вдавалося впливати на хід виборчих кампаній в США і ЄС, на Brexit і референдуми, на громадську думку в багатьох країнах.

З початку широкомасштабного вторгнення РФ кремлівська пропаганда продовжує просувати свої наративи як в Україні, так і в інших країнах. У зв'язку з цим багато західних країн заборонили трансляцію російських телеканалів.

У лютому 2022 року глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз запустить нову платформу для протидії дезінформаційним кампаніям Росії та Китаю.

Так званий Центр з обміну та аналізу інформації в рамках зовнішньополітичної служби буде відстежувати маніпулювання інформацією з боку іноземних суб'єктів і координувати свої дії з 27 країнами ЄС і неурядовими організаціями.

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