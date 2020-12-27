Правоохоронці вважають, що стрілянина була випадковою атакою.

У місті Рокфорд (Іллінойс, США) три людини загинули і ще троє поранені в результаті стрілянини в боулінг-клубі. Поліція затримала підозрюваного.

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Про це повідомляє CNN. Правоохоронці вважають, що стрілянина була випадковою атакою. Серед загиблих-принаймні двоє підлітків, хоча в поліції не уточнили, чи були вони вбиті.

Поранених під час нападу людей госпіталізували.

У Twitter поліції Рокфорда повідомили трохи інформації про затриманого - це білий 37-річний чоловік.

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Автор: Дмитро Захаров