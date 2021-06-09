За сім годин до катастрофи російські бойовики Сергій Дубінський і Олег Пулатов обговорювали відправлення "Бука" у бік села Первомайське Донецької області.

У суді в Нідерландах у справі про збитий літак рейсу MH17 у небі над Донбасом у 2014 році оприлюднено кілька нових записів перехоплених переговорів ватажків бойовиків "ДНР".

На перехоплених записах російські бойовики детально обговорюють транспортування зенітно-ракетної установки "Бук" окупованою територіэю Донбасу у день, коли вони збили малайзійський літак, пише BBC.

Зокрема, під час судового засідання прозвучали записи переговорів так званого голови розвідки "ДНР", російського генерала Сергія Дубінського (позивний "Хмурий") із замкомандира батальйону "Восток" т.зв. ДНР Олександра Семенова; переговори Дубінського і т.зв. міністра оборони "ДНР" Ігоря Гіркіна, переговори з Олегом Пулатовим (позивний "Гюрза"), який в 2014 році був т.зв. головою 2-го відділу "ГРУ ДНР", а також Леонідом Харченком (позивний "Кріт"), який був начальником "розвідувального батальйону" бойовиків.

Так, за сім годин до катастрофи Дубінський і Пулатов обговорювали відправлення "Бука" у бік села Первомайське Донецької області. Саме звідти, за версією Міжнародної слідчої групи (JIT), була пізніше запущена ракета, якою російські терористи збили "Боїнг" рейсу MH17.

Дубінський: "Значить у мене таке прохання й інформація. У Григорівці це все стадо поросят відповзло на схід. Подивіться, де там на схід.

Пулатов: А там нікуди.

Дубінський: Є там куди, є, дивіться. Там є під гіркою, вони прямо біля східного сусіда присіли. Вся їхня х... [команда] сидить там. Нехай східний сусід подивиться і в'ї...[вдарить]. Тому що в Григорівці залишилося тільки 5-6 БМП.

Пулатов: Зрозумів.

Дубінський: Слухай мене. Зараз тобі "Кріт" притягне "Бук-М".

Дубінський: Треба поставити десь в районі Первомайська його. "Бук-М"... І прийдуть три танки "Востока" із охороною.

В іншому записі людина з голосом Дубінського у розмові з людиною з голосом Пулатова обговорюють роль, яку міг грати Харченко в транспортуванні російського "Бука".

Дубінський: Ти чекаєш Льоню. Льоня щас веде цю ось Б-М, ти зрозумів, так?

Пулатов: Да

Дубінський: Бук-бук.

Пулатов: Я зрозумів, так. Я з дерев'яними розбираюся.

Дубінський: Я зрозумів. Значить, ти, Льоня і всі наші знаходиш Первомайку. У районі Первомайського в резерві ваше завдання охорона цього "Бука" і організація цього... (нерозбірливо).

Потім був опублікований запис розмови людей з голосами Дубінського і Харченка.

Дубінський: Береш туди тільки з тих, що повернулися скільки тобі треба на супровід. Раз. Зрозумів так

Харченко: Ага.

Дубінський: Інших залишаєш тут. Раз. Туди приходиш, там є поруч Первомайське, подивися по карті.

Харченко: Я зрозумів.

Дубінський: Десь в тому районі розташовуєшся. Витягаєш туди своїх же, хто в тебе залишився. І твоє завдання резерв плюс охорона ось цієї штучки, яку ти зараз повезеш.

Харченко: Я зрозумів.

Дубінський: "Гюрза" туди ж підтягнеться. Давай, якщо що я на зв'язку.

В іншій оприлюдненій розмові Дубінський міг обговорювати із Олександром Семеновим переміщення "Бука" на Макіївське шосе (в районі Донецька), щоб поставити ЗРК в колону з танками "Востоку".

Ця колона потім мала піти в район Савур-Могили, де в той момент йшли запеклі бої з українськими військовими.

Відзначається, що опубліковані розмови мали місце 16 і 17 липня 2014 року, були перехоплені Службою безпеки України й потім передані JIT. Багато учасників цих розмов раніше неодноразово підтверджували їх справжність.

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Інші доводи слідства в суді

У суді також згадали свідчення кількох свідків, які зустрічали колону з "Буком" і танками в районі Макіївки, Зугреса, Сніжного та інших населених пунктів, що перебували під контролем "ДНР".

Вивчивши білінг мобільного телефону Харченка, слідство зазначило, що його апарат приєднувався до вишок в Зугресі, Шахтарську, Сніжному, що відповідає маршруту руху військової колони із ЗРК "Бук".

Слідство також представило супутниковий знімок від 17 липня 2014 року, на якому видно машину, схожу на "Бук", що слідувала в складі колони в місті Макіївка.

За даними слідства, "Бук" завершив рух у складі колони в районі супермаркету "Фуршет" у Сніжному. У суді були оприлюднені два записи розмов людей з голосами Пулатова і Харченка, які намагаються знайти один одного в Сніжному.

Так, у дзвінку, здійсненому о 12:42 (приблизно за чотири години до збиття MH17) людина з голосом Харченка повідомляє Пулатову: "я в Сніжному, біля "Фуршету", з іграшкою". Пулатов відповідає, що їде туди ж.

Пулатов через своїх адвокатів повідомив, що не пам'ятає, чи брав участь він у такій розмові. Однак він упевнений, що під іграшкою в бесіді розуміється не "Бук", а якийсь переносний предмет.

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Суд в Гаазі у справі MH17

7 червня суд розпочав розгляд по суті справи стосовно чотирьох підозрюваних у збитті малайзійського "Боїнга" (рейс MH17) у липні 2014 року. Суд 7 червня розглядатиме більше загальні питання. Буде обговорено розслідування слідчого судді. Також можуть бути висловлені зауваження щодо інспектування реконструйованих уламків літака.

У наступні дні суд представить вступне слово для обговорень матеріалів справи.

Наразі суд зосереджує свою увагу на трьох ключових питаннях: чи був літак рейсу MH17 збитий ракетою із зенітно-ракетного комплексу "Бук", чи була ракета запущена з ЗРК "Бук" з агропромислового поля неподалік Первомайського, чи відігравали підозрювані роль у запуску ракети.

Особисті обставини підозрюваних також будуть обговорені, оскільки відповідна інформація доступна у матеріалах прокуратури.

Очікується, що суд обговорюватиме матеріали справи три дні - 8, 9 та 10 червня. Ще один день - 11 червня, запланований як додатковий день, якщо знадобиться.

Після цього сторона обвинувачення матиме можливість обговорити окремі розділи матеріалів справи 17 і 18 червня. Потім сторона захисту отримає можливість обговорити окремі розділи матеріалів справи, які вважатиме важливими.

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Збиття Росією літака MH17 над Донбасом: що відомо

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17. Особисто жоден з них у судових слуханнях участі не бере.

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Автор: Олександр Топчій