В разі нової агресії з боку РФ у Брюсселі планують швидко вивезти громадян ЄС з України і розмістити в себе десятки тисяч біженців.

У разі подальшого загострення кризи в Україні міграційний тиск на Європейський Союз може посилитися.

Про це сказав віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Схінас, пише WELT.

"За оцінками, можуть приїхати від 20 тисяч до понад мільйона біженців", - сказав Схінас.

Він зазначив, що Єврокомісія попереджає про подальшу ескалацію напруженості між Москвою та Києвом.

"Ескалація конфлікту в Україні становила б серйозну загрозу європейській безпеці з глобальними наслідками", - заявив Схінас.

Він заявив, що Єврокомісія допоможе країнам ЄС у разі надзвичайної ситуації вивезти своїх громадян із України.

"Наразі в Україні проживає близько 20 тисяч громадян ЄС, а також значна демографічна група з ЄС, які можуть потребувати допомоги. ЄС також готовий мобілізувати значну гуманітарну допомогу та допомогти з цивільним захистом", – зазначив Схінас.

Схінас наголосив, що біженці, як це було раніше в Білорусі, можуть бути свідомо використані проти ЄС як засіб тиску.

Віце-президент Єврокомісії додав, що "надзвичайні плани" європейців також вплинуть на постачання газу та кібербезпеку. Тому ЄК вже створила робочу групу та готується до різних сценаріїв.

Як додає WELT, Польща, де вже живе близько півтора мільйона українців, уже будує конкретні плани.

Криштоф Косінський з Польської асоціації міст повідомив, що уряд звернувся до місцевих органів влади з проханням визначити житло для біженців у найкоротші терміни. "Муніципалітети запевнили, що це буде на 100% фінансуватися центральним урядом. Вони мають обрати локації та пояснити, скільки людей зможе вмістити кожна", – сказав Косінський.

"Це буде випробування справжнього гуманізму. Польща, звичайно, прийме стільки біженців, скільки зможе, але ми, можливо, не зможемо прийняти їх усіх", - сказав нещодавно радник президента Польщі Анджей Дера.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський раніше повідомив, що голови воєводських адміністрацій в Польщі розглядають можливість прийняття біженців з України.

За словами заступника голови Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Мацея Вонсіка, Польща має бути готова до найгіршого сценарію і прийняти навіть мільйон людей. Як зазначив Вонсік, вже зараз в Польщі йде підготовка переходів, медичного обслуговування, проживання та харчування. Він також додав, що, згідно з Женевською конвенцією, біженці перебуватимуть під захистом Польщі.

Нагадаємо, Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових. Солдатів і техніку Москва стягувала під приводом "союзних" навчань у Білорусі, які триватимуть до 20 лютого.

Міжнародна спільнота непокоїться, що ці війська РФ може залучити до повномасштабного нападу на Україну.

Водночас 15 лютого у Міноборони Росії заявили про нібито початок відведення військ до місць постійної дислокації. Однак в НАТО це не підтверджують. Натомість у Кремлі назвали "необґрунтованими звинуваченнями" заяви США і НАТО про те, що Москва не відводить свої війська від кордону з Україною, і додали, що для згортання військових навчань потрібен час.

Вас також можуть зацікавити новини: