В результаті в нього опустилася права повіка, спостерігаються проблеми з пам'яттю та ознаки неврологічного пошкодження.

Австралійський інтернет-журналіст Джуліан Ассанж переніс інсульт у в'язниці Белмарш, відомій також як "британське Гуантанамо".

Про це повідомила його наречена Стелла Моріс, пише Mail Online.

Усе сталося під час засідання Високого суду, в якому Ассанж брав участь по відеозв'язку з Белмарша в жовтні. В результаті у 50-річного засновника WikiLeaks опущено праву повіку, спостерігаються проблеми з пам'яттю та ознаки неврологічного пошкодження.

Він вважає, що міні-інсульт був викликаний стресом від триваючого судового процесу в США проти нього і загальним погіршенням здоров'я, оскільки йому загрожує вже третє Різдво за ґратами.

Читайте такожБайден пригрозив Путіну "жахливою ціною" в разі вторгнення РФ в УкраїнуТака транзиторна ішемічна атака може бути попереджувальною ознакою повного інсульту. Ассанжу вже зробили МРТ, і тепер він приймає відповідні ліки.

За словами Моріс, його тримали в камері тривалий час, йому "не вистачало свіжого повітря і сонячного світла, правильного харчування та стимулів, яких він потребував".

Лікар виявив затримку реакції зіниці при потравлянні світла в одне око - ознака потенційного пошкодження нервів.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю Високий суд скасував рішення, що забороняє екстрадицію засновника WikiLeaks у США. Там йому хочуть пред'явити звинувачення у шпигунстві через те, що Wikileaks опублікував сотні тисяч злитих документів, що стосуються воєн в Афганістані та Іраку.

У 2012 році Ассанж сховався у посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись екстрадиції, і пробув там сім років, поки не був висланий та відправлений в Белмарш у 2019 році.

До 23 грудня він може оскаржити нове рішення суду, проте йому можуть загрожувати й багато місяців або років попереднього ув'язнення у Великобританії.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова