У Штатах йому може загрожувати до 175 років в'язниці.

Високий суд Англії та Уельсу скасував прийняте раніше рішення про заборону екстрадиції засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в США, де він розшукується за публікацію секретних документів.

Після дводенних слухань у жовтні сьогодні судді прийняли рішення на користь США, повідомляє Sky News.

Читайте такожУ засновника WikiLeaks Ассанжа за годину перебування в посольстві Еквадору народилося двоє дітей-ЗМІРаніше США подали до Високого суду скаргу на постанову, винесену в січні, згідно з якою Ассанжа не слід відправляти в США через "реальний і "деспотичний" ризик самогубства".

Коментуючи рішення Високого суду, Стелла Моріс, наречена Ассанжа, заявила: "Ми подамо апеляцію на це рішення найближчим часом". На її думку, дозвіл на екстрадицію - "серйозна судова помилка".

"Як може бути справедливо, як це може бути правильно, як це можливо, екстрадувати Джуліана тій самій країні, яка замишляла його вбивство?"- сказала вона.

Австралієць Джуліан Ассанж-засновник платформи WikiLeaks. У США Ассанжу пред'явлені в цілому 18 звинувачень, у тому числі в порушенні законодавства про шпигунство – у зв'язку з публікацією WikiLeaks секретних документів різних американських відомств.

Нині Ассанж утримується в британській в'язниці суворого режиму у зв'язку з запитом США про екстрадицію. У разі його видачі, засновнику інтернет-платформи загрожує до 175 років в'язниці.

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Автор: Екатерина Малюга