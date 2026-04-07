Атака на головний термінал РФ: дрони 'рознесли' нафтопроводи 'Шесхарису' (фото)

Удар українських дронів у ніч на 6 квітня пошкодив нафтопроводи біля причалів №1 та №2 терміналу "Шесхарис" у Новоросійську. Про це свідчать супутникові знімки оприлюднені Exilenova+ та аналіз осінтерів.

"Постраждали кілька ділянок нафтового терміналу: пошкоджено нафтопроводи біля причалів №1 та №2, а також сам причал №2. Крім того, зафіксовано удар по нафтопроводу в іншій зоні навантаження, розташованого поруч із вузлами SICN та запірною арматурою трубопровідної системи", - зазначили аналітики.

Водночас OSINT-аналітики спільноти "КіберБорошно" зазначили, що пошкодження одночасно двох основних причалів і вузлів SICN означає фактичну зупинку відвантаження.

"Економічний ефект атаки - пряме скорочення валютних надходжень від нафтового експорту, який є одним з основних джерел фінансування російської воєнної машини. Кожен день простою терміналу - це недоотримані мільйони доларів від продажу нафти", - йдеться у повідомленні.

За даними джерел УНІАН, саме безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони влаштували "бавовну" на нафтоналивному терміналі "Шесхарис".

Цей термінал є одним із найбільших комплексів перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні РФ. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють проти України.

Джерела зазначили, що внаслідок удару пошкоджено шість із семи нафтоналивних стендерів, через які здійснюється завантаження та розвантаження нафти з танкерів. Також зафіксовано влучання по наземній інфраструктурі термінала: під удар потрапили вузловий блок трубопровідної системи та вузол обліку нафти. У місцях влучання виникли масштабні пожежі.

Удар по Новоросійську 6 квітня

Як повідомляв УНІАН, губернатор Краснодарського краю Веніамін Контратьєв повідомив, що на території кількох підприємства нібито знайдені уламки безпілотників. Утім, назв підприємств він не оприлюднив.

Перед тим "Шесхаріс" був під атакою в середині листопада 2025 року. Під час ударів було пошкоджено судно в порту, поранено трьох членів екіпажу.

