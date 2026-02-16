У Швейцарії потяг зійшов із рейок через лавину: ймовірно, є багато постраждалих

У Швейцарії пасажирський потяг, на борту якого перебували близько 80 людей, зійшов із рейок після сходження лавини. Як пише The Independent, це сталося близько 7:00 ранку поблизу села Гоппенштайн у південно-західному кантоні Вале.

За даними поліції, кілька вагонів зійшли з колії. До місця події оперативно прибули карети швидкої допомоги та рятувальні гелікоптери. Правоохоронці попередили, що постраждалі, ймовірно, є. Станом на 10:00 за місцевим часом із потяга евакуювали щонайменше 30 осіб.

Як повідомила транспортна компанія BLS AG (Bern–Lötschberg–Simplon), потяг зійшов із рейок через лавину, що зійшла в районі Штокграбен. Залишається незрозумілим, чи накрила лавина потяг безпосередньо. За даними ЗМІ, він вирушив зі Шпіц о 6:12 ранку та прямував до Бріг. Через аварію рух на лінії Фрутіген–Бріг призупинено щонайменше до завтрашнього дня. Рятувальна операція в Швейцарії триває, а інформація про можливих постраждалих уточнюється.

Як зазначається, ще минулого тижня швейцарські служби попереджали про високий рівень лавинної небезпеки у кантоні Вале на тлі сильних снігопадів та поривчастого вітру в Альпах.

WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF (підрозділ Федерального інституту досліджень лісу, снігу та ландшафту) 11 лютого підвищив рівень загрози до четвертого - другого за величиною у своїй шкалі. Експерти зазначали, що новий шар снігу ліг на старий нестабільний покрив, що значно підвищує ризик сходження лавин. Попередження залишалося чинним у багатьох регіонах країни й 16 лютого.

На тлі активного гірськолижного сезону в Альпах останніми днями зафіксовано низку смертельних інцидентів. У Франція загинули щонайменше четверо лижників, серед яких двоє громадян Великої Британії.

За даними Європейської служби попередження лавин (European Avalanche Warning Services), від початку сезону в Європі через лавини загинули 66 людей. Як наголошується, у середньому снігові лавини щороку забирають близько 100 життів на континенті.

Нагадаємо, у лютому біля польського Любліна сталася ДТП за участю автобуса, в якому перебували майже три десятки українців. За даними правоохоронців, 27-річний водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу, після чого врізався в автобус, який слідував за маршрутом Рава-Руська - Варшава. Унаслідок аварії водій легкового авто загинув на місці. Через удар автобус з'їхав із дороги в поле. Пасажири автобуса не постраждали.

