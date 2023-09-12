Зазначається, що не всі компанії, що взяли на себе зобов'язання, змогли їх виконати.

Український уряд подав судові позови проти, як мінімум, двох західних компаній на тлі війни. Причиною стало невиконання контрактів на поставку обладнання або відсутність пропозицій про відшкодування гонорарів, сплачених Києвом за забезпечення угод.

Видання Newsweek нагадало, що Міноборони України зіткнулося з серією скандалів, пов'язаних із закупівлями в той час, як війська продовжують боротьбу з повномасштабним російським вторгненням. За 18 місяців бойових дій українські сили стали сильно залежати від західної зброї.

Відзначається, що 11% всіх підписаних військових контрактів укладено з іноземними постачальниками, і що "лише деякі з них відчували труднощі з виконанням своїх зобов'язань в повному обсязі".

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Шість іноземних компаній, дві з яких американські, "не повністю або частково не виконали свої зобов'язання за деякими контрактами, але зробили часткову поставку або повністю повернули кошти". Дві європейські компанії "не поставили товар і не повернули авансовий платіж". Щодо цих постачальників вживаються юридичні заходи.

При цьому в Міноборони України не назвали компанії, проти яких подали позови. В оборонному відомстві заявили, що це "може викликати труднощі у іноземних постачальників при виконанні своїх зобов'язань, наприклад, при укладанні угод з виробниками та іншими учасниками на закупівлю озброєння і військової техніки в країнах, що нейтрально ставляться до поставок озброєнь в Україну".

Варто відзначити, що Олексій Резніков, який пішов з посади міністра оборони, повідомив, що український уряд висунув кілька арбітражних позовів проти польської компанії "Альфа".

"Таких фірм багато, і, на жаль, не всі з них, навіть впливові гравці ринку, змогли виконати підписані контракти", - сказав Резніков, додавши, що міністерство вже виграло ще одну арбітражну справу проти неназваного іноземного постачальника. "Є також українські фірми, які не поставили обіцяне, і американські".

У випадку з "Альфою", сказав Резніков, фірма "запропонувала нам інші типи снарядів; ми зараз вивчаємо, чи підходять вони нам. А потім або візьмемо їх, або вимагатимемо повернути аванс".

Звільнення Резнкова з поста глави Міноборони - що відомо

Після низки скандалів у Міністерстві оборони України через закупівлі Олексій Резніков подав заяву про відставку. 5 вересня Рада відправила його у відставку.

6 вересня парламент призначив новим главою Міноборони України Рустема Умерова, який з 7 вересня 2022 року обіймав посаду Голови Фонду держмайна.

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