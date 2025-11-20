Тепер виплати для новоприбулих біженців будуть нижчими за суми, які отримують ті українці, що приїхали до Німеччини до квітня.

У Німеччині Федеральний кабінет міністрів схвалив проєкт закону, який передбачає зменшення виплат для українських біженців.

Про це повідомляє Bild. Зазначається, що українські біженці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть громадянську допомогу, розмір якої становить €563 на місяць.

Для них передбачена фінансова допомога на рівні з іншими шукачами притулку. Йдеться про 411 євро на місяць.

Тепер виплати для новоприбулих біженців будуть нижчими за суми, які отримують ті українці, які приїхали до Німеччини до квітня.

"Таким чином, вони будуть прирівняні до людей, які прибувають до нас з інших країн і з інших причин як біженці", – зазначає німецьке Міністерство праці.

Біженці з України в Європі

Нещодавно заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Ілона Гавронська розповіла, що через повномасштабну війну за кордоном зараз перебувають понад 7 млн українців. Водночас 4,6 млн з них мають статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.

Частина з них працевлаштована. До прикладу, в Німеччині цей показник 51%. Примітно, що ще влітку 2022 року кількість працевлаштованих біженців в країна становила 16%.

