За словами президента Польщі, він хоче, аби поляки були на рівних з українцями.

Президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про допомогу українським громадянам. Про це повідомляє INTERIA.PL.

"Я не змінюю своєї думки і вважаю, що 800 плюс повинні отримувати тільки ті українці, які беруть на себе зобов'язання працювати в Польщі. Те саме стосується охорони здоров'я", - зауважив політик.

За його словами, Польща має досягнути у цьому питанні соціальної справедливості, адже поляки у своїй країні мають бути на рівних з українцями.

"Для мене це принципове питання, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", - додав Навроцький.

Президент Польщі наголосив, що запропонував свій законопроєкт щодо цього питання.

"Я закликаю уряд і всі партії в парламенті протягом двох тижнів наполегливо працювати над формою цього закону. У цьому проєкті закону я також пропоную нові рішення щодо надання громадянства не тільки гостям з України, але й з інших регіонів", - сказав польський лідер.

Він вважає, що громадянство Польщі є не лише великою честю, але й має вплив на майбутнє "нашої національної спільноти".

"Я вважаю, що процес надання громадянства повинен бути продовжений з трьох до 10 років, і така пропозиція буде включена в цей законопроєкт", - анонсував Навроцький.

Наступним пунктом, який має бути в законопроєкті, що запропонував президент Польщі, повинно бути збільшення покарання за незаконне перетинання кордону.

"Це має бути п'ять років", - підкреслив президент.

Своєю чергою він сказав, що потрібно "викорінити російську пропаганду" і встановити партнерські відносини між Польщею та Україною.

"Тому я пропоную включити до законопроєкту пункт "стоп бандеризму", - додав Навроцький.

Проте він все ж хоче, аби у кримінальному кодексі "бандеризм" відповідав німецькому нацизму.

