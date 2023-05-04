Україні необхідно надати всі необхідні засоби, яких наша держава потребує для захисту від вторгнення Росії. Це стане найкращою гарантією безпеки для України перед вступом в НАТО.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише Голос Америки. Він закликав шукати шляхи для забезпечення боєприпасами української армії.
"Я вважаю, що найкращою гарантією для України є надання їй практично всіх необхідних засобів, які вона потребує для захисту від російського імперіалістичного вторгнення. Зараз багато дискусій про забезпечення боєприпасами. Тому я абсолютно згоден, що потрібно шукати шляхи, як забезпечити боєприпасами українську армію", - сказав Ліпавський.
Він також переконаний, що Україна стане членом НАТО, але не відразу. "Я думаю, що ми повинні серйозно обговорити це. Це станеться не відразу, але одного дня це станеться, і ми повинні бути до цього готові. І ми також повинні працювати над цим", - зазначив чеський міністр.
Голова МЗС також зазначив, що питання членства України в НАТО має серйозно розглядатися на Вільнюському саміті Альянсу.
"Зараз ми не знаємо, якими будуть результати Вільнюського саміту. Це обговорюватиметься на міністерській зустрічі НАТО в Осло, де ми будемо говорити про це. Безумовно, питання членства України в НАТО буде, але ми повинні бути політично готові показати знак того, що ми серйозно думаємо про це, що Європі потрібні нові рамки безпеки. І НАТО має розглядати серйозно питання членства України", - сказав Ліпавський.
Він також зазначив, що українці вирішили, що хочуть бути частиною західної цивілізації, західного суспільства. І для цього потрібен не лише вступ до НАТО, а й до Євросоюзу, хоча цього досягти важко.
"Українці... не хочуть бути частиною російської колоніальної імперії, яка нині називається Російська Федерація. Колись це був Радянський союз, а ще раніше - Російська імперія. Вони не хочуть, щоб ними керували з Москви. А для цього, звісно, потрібно не лише членство в НАТО, а і членство в ЄС. А цього насправді нелегко досягти, тому що ЄС - це союз, заснований на верховенстві права, це спільний ринок, це рух людей, насправді дуже багато бюрократії. Щоб бути членом ЄС, потрібно виконати купу норм і купу паперів. Але ці зусилля окупаються... Я закликаю почати переговори якнайшвидше, але все одно це переговори, які тривають довго, тому треба розпочати цей процес", - зазначив голова МЗС Чехії.
Шлях України до НАТО - новини
Як повідомляв УНІАН, 24 квітня у спільній статті, опублікованій журналом Foreign Affairs, прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словаччини заявили, що Україна має отримати від НАТО чітку схему набуття членства, а до його отримання Альянс повинен надати Києву гарантії безпеки. За словами міністрів, уже зараз слід планувати повоєнні гарантії безпеки України, без яких "не буде жодних інвестицій та сталого відновлення в Україні".
У лютому генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО дійшли згоди щодо того, що Україна стане членом Альянсу, "але це довгострокова перспектива", адже спершу треба перемогти у війні з Росією. Під час квітневого візиту до Києва Столтенбер підтвердив цю позицію, зазначивши, що спершу доведеться закінчити війну з Росією.
Нагадаємо, Україна подала заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку 30 вересня 2022 року. Президент Зеленський зазначив, що наша держава робить свій визначальний крок, підписуючи таку заявку.