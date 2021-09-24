Багатодітного батька можуть позбавити щасливого життя з дружиною та дітьми.

У Польщі громадянка України народила одразу чотирьох дітей, однак тепер їх можуть розлучити з батьком.

Як з'ясувалося, все через один документ, пише Obozrevatel.

Марина та Олексій Кучеруки живуть у Польщі вже понад шість років. Жінка із Кропивницького, а чоловік - із Черкас, познайомилися у Кропивницькому років сім тому, а рішення виїхати до Польщі ухвалили разом.

До переїзду, на батьківщині нині багатодітна мама вже мала сина, займалася косметологією, але особливих грошей від цього не отримувала та змушена була продавати косметику просто на вулиці з багажника машини. Щоб забезпечити себе і дитину, Марина бралася за додаткову роботу.

Читайте такожПила сечу і годувала грудьми: мама пожертвувала собою заради порятунку дітей у відкритому океаніПісля переїзду Олексій влаштувався в Польщі найманим робітником, а приблизно чотири роки тому відкрив свою фірму з працевлаштування. Марина зрештою створила власний салон краси. Старший син жінки теж переїхав до Польщі, коли закінчив школу, і продовжив там навчання.

На початку 2021 року родина дізналася, що на них чекає поповнення. Лікарі говорили про трійню, потім двійню, потім знову про трійню, але на четвертому УЗД з'ясувалося, що Олексій та Марина стануть батьками чотирьох малюків.

Зараз сім'я орендує трикімнатну квартиру у Вроцлаві, хоча, за словами батька, їм тепер буде тісно в таких умовах, але винаймати більше житло поки не по кишені.

"Тут ціни на житло зовсім інші, ніж в Україні. Я дивився, скільки коштує 5-6 кімнатна квартира або будинок, це приблизно 2 тисячі доларів, для нас це дорого", - пояснив чоловік.

Одразу чотири хлопчики - Адам, Аллан, Кай і Ной - завважки приблизно 1,5 кг кожен з'явилися на світ 20 вересня. Вагітність Марини була важкою, її вели одразу два фахівці, народжувати довелося на шість тижнів раніше, за допомогою кесаревого розтину, і зараз життям малюків опікуються усі неонатологи медичної установи.

"Дорогі друзі, сталося, я став багатодітним батьком. Не можу передати свої відчуття, це щастя, яке залишиться на все життя. Дякую моїй коханій дружині за те, що вона зробила мене таким щасливим. Ви не уявляєте через що вона пройшла, вона мій герой. Не кожна людина витримає таке випробування, але вона впоралася і тепер відновлюється разом з малюками", - написав на своїй сторінці у Facebook наступного дня після народження синів щасливий батько та опублікував фото Кая.

Однак виявилося, що через один документ польська влада прагне депортувати Олексія назад в Україну.

Чому батька четверні хочуть депортувати в Україну

Навесні цього року на один із польських заводів, з яким співпрацює Олексій, прийшли з перевіркою прикордонники. Вони переглядали дозволи та довідки й виявили, що в чоловіка не вистачає документа, за яким він може працювати директором компанії в Польщі.

"Тобто жити я тут можу, але для того, щоб керувати або володіти компанією, потрібно було ще один дозвіл, якого в мене не виявилося. Я про це не знав. Але, як розумієте, незнання закону не звільняє від відповідальності", - розповів багатодітний батько.

Олексій сплатив штраф, однак у його паспорті все одно поставили штамп про депортацію.

"Поки я можу перебувати в Польщі через пандемію. Але щойно вона закінчиться, мені доведеться покинути цю країну", - каже чоловік.

Пара живе та працює в Польщі легально, сплачує податки, має державну медичну страховку. Батько не уявляє, як може залишити в Польщі дружину з дітьми.

Коли ж Марина народила четверню, це викликало суспільний резонанс, і на ситуацію родини звернули увагу. Зараз справою займаються правозахисники, а багатодітні батьки сподіваються, що їм не доведеться розлучатися.

Уповноважена президента Польщі у справах мігрантів з України Ольга Хребор уже звернулася до воєводи Нижньосілезького воєводства з проханням допомогти українцям розібратися з проблемою.

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Автор: Катерина Комолова