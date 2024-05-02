З-поміж іншого, у Європі збільшилася кількість українців, які змогли влаштуватися на роботу.

Економічне становище українських біженців за кордоном значно покращилося в порівнянні з травнем 2023 року. Про це свідчать данні опитування від Info Sapiens.

Так, кількість українців за кордоном, яким не вистачає грошей на їжу чи одяг зменшилася на 10%, якщо порівнювати з тим же опитуванням, проведеним у травні минулого року. Крім того, значно зросла кількість українських біженців, які отримують вищі доходи, ніж до початку повномасштабної війни. Якщо у листопаді 2022 року їх було 43%, то в даний час понад 60%.

Збільшилася також і кількість людей, які мають роботу за кордоном – з травня 2022 року до січня 2024 року їх частка зросла з 39% до 45%. Крім того, зменшується частка тих, хто не шукає роботу, а також людей, які невдоволені обсягом соціальних виплат.

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"Це пояснюється, зокрема, вищим рівнем працевлаштування та зростанням доходів", – пояснюють у результатах дослідження.

Про дослідження: в грудні 2023 - січні 2024 року дослідницька агенція Info Sapiens провела опитування українських біженців. Опитування проводили за вибіркою за допомогою SMS-розсилки із посиланням на онлайн-анкету. Загальна кількість опитаних - 1000 осіб.

Українські біженці за кордоном: останні новини

Раніше стало відомо, що у новій редакції закону про допомогу громадянам України, влада Польщі планує врегулювати питання, які стосуються перебування українських чоловіків призовного віку у країні.

Напередодні спільнота українських біженців - "Український Європейський Фронт" – провела акцію на підтримку України в Берліні. Вимагали передати Україні більше зброї та нагадали європейцям про страхи війни.

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