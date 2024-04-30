Нову редакцію закону представлять на засіданні найближчим часом.

У новій редакції закону про допомогу громадянам України влада Польщі планує врегулювати питання, які стосуються перебування чоловіків призовного віку у країні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський, повідомляє yavp.pl. Зазначається, що тимчасовий захист у Польщі для українців діє до 30 червня 2024 року. З 1 липня правила перебування українців хочуть змінити - нову редакцію закону представлять на засіданні у вівторок.

"За кілька днів ми подамо нову редакцію цього закону, де будуть врегульовані усі ці питання", – зазначив Кервінський.

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Над рішенням поточної ситуації працює заступник міністра Мацей Дущик. За словами Кервінського, Польща не передає дані про біженців навіть українській стороні.

Призупинення консульських послуг для чоловіків

Як писав УНІАН, 23 квітня українські дипустанови припинили надавати консульські послуги українським чоловікам мобілізаційного віку

Юристи розкритикували дії українського МЗС, як такі, що порушують права громадян.

В Польщі і Литві представники уряду висловили готовність допомогти Україні повернути чоловіків додому. А от у Німеччині влада навпаки виключає можливість примусової депортації чоловіків.

Згодом стало відомо, що Польща продовжить тимчасовий захист українським біженцям. Зокрема, це стосується й українців без паспорта.

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