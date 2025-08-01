Більше половини опитаних чехів вважають, що країна прийняла занадто багато біженців.

Чехія, як і раніше, підтримує прийом українських біженців, але нове опитування показує, що в суспільстві зростає втома від українців на тлі економічних проблем у країні, пише Euractiv.

Зокрема, згідно з новим опитуванням агентства STEM, 58 % респондентів вважають, що країна прийняла занадто багато біженців.

Водночас підтримка їхнього подальшого перебування в країні залишається стабільною: 52 % опитаних висловилися за надання українцям притулку, а 31 % вважають їхнє перебування корисним.

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"Якщо економічна ситуація погіршиться, співіснування з українцями може значно ускладнитися", - сказав аналітик STEM Їржі Таборський, зазначивши, що протидія імміграції тісно пов'язана з економічними проблемами.

Опитування також показало, що 40% чехів кажуть, що вони терплять українців, але втомилися від їхньої присутності. Серед респондентів 60% вважають, що українці отримують від держави більше грошей, ніж вносять до неї.

Наразі в Чехії проживає близько 373 700 українців, які отримали тимчасовий захист, це третій показник у ЄС після Німеччини та Польщі. При цьому в перерахунку на душу населення Чехія посідає перше місце з 34,3 біженцями на 1000 осіб порівняно із середнім показником в ЄС, що дорівнює 9,5.

Українські біженці - новини

Як писав УНІАН, уряд Німеччини вирішив переглянути умови надання грошової допомоги бідним, зокрема працюючим жителям країни. Це рішення торкнеться і деяких українських біженців.

Водночас президент США Дональд Трамп зробив важливу і вкрай несподівану заяву щодо перебування українських біженців у США. Він пообіцяв, що громадяни України, які виїхали, рятуючись від війни, і знайшли прихисток у США, зможуть залишатися в країні до завершення конфлікту.

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