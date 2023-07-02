Британська преса підняла шум навколо двох депутатів парламенту, які відвідали вечірку в посольстві РФ.

У Великій Британії спалахнув скандал через двох перів (членів верхньої палати парламенту), які відвідали урочистий прийом у російському посольстві з нагоди так званого "Дня Росії". Про це пише The Guardian.

Прийом зібрав близько 50 гостей – переважно співробітників російського ж посольства, але також і деяку кількість британців. Серед таких виявилися двоє членів Палати лордів британського парламенту - лорд Скідельскі і лорд Балф.

У коментарі журналістам Балф підтвердив, що дійсно був присутній на заході, де, за його словами, у нього була недбала бесіда з російським аташе з питань оборони. При цьому лорд висловив думку, що війна в Україні повинна закінчитися переговорами і передачею Росії частини української території.

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"Україна, якщо чесно - країна-бардак. Вона була сколочена Черчіллем і Сталіним ближче до кінця Другої світової війни", — заявив він.

Він додав, що, на його думку, "Крим – безумовно російський" і що у Москви є законні претензії на Донецьк і Луганськ, а переговори про сухопутний коридор до Криму повинні бути.

Другий учасник вечірки в російському посольстві - лорд Скідельський, який має російське коріння - заявив журналістам, що виступає проти російського вторгнення в Україну, але вирішив відвідати банкет, оскільки "хотів показати свою повагу і прихильність до російського народу на його національний день, особливо в нинішніх обставинах".

Видання зазначає, що Скідельські був невиконавчим директором російської нафтової компанії "Русснефть" з 2016 по 2021 рік. Незабаром після вторгнення РФ в Україну він написав листа, в якому засуджував цей крок, але також задавався питанням, чому Захід не пообіцяв Росії, що НАТО не буде розширюватися за рахунок України.

Допомога Україні з боку Великобританії - останні новини

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес нещодавно заявив, що НАТО слід прийняти до себе Україну за спрощеною схемою. Зокрема він запропонував "проігнорувати" деякі вимоги, які зазвичай висуваються до країн-кандидатів.

Наприкінці червня стало відомо, що Великобританія надасть Україні довгострокові кредитні гарантії. Це дозволить залучити 3 мільярди доларів протягом трьох років. Таку обіцянку дав прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак.

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