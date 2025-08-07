Марта Гичко

У Кремлі зловили чіткий сигнал, що Трамп готовий вдарити по російській економіці через війну в Україні.

Російський правитель Володимир Путін намагається тягнути час у мирних переговорах щодо завершення війни в Україні. Втім, загроза нових економічних санкцій від США змінили розрахунки диктатора.

Про це заявила спікер Державного департаменту США Теммі Брюс в етері NewsNation.

"Іноді дійсно бувають спроби затягнути процес, втягнути інших гравців у гру. Ми бачимо, що для Путіна це може бути спроба виграти час і зрушити ситуацію на свою користь. Тут йдеться не лише про війну, а й про економіку", - зазначила спікер Держдепу.

Відео дня

Брюс додала, що Трамп чітко дав зрозуміти, що готовий і здатен запровадити нові економічні заходи. Це стало фактором, який змінив розрахунки Путіна.

Війна в Україні - дипломатичні маневри Росії

Як повідомляв УНІАНА, президент США Дональд Трамп пригрозив Кремлю новим пакетом санкцій, якщо Москва не погодиться на припинення вогню в Україні. У відповідь російські посадовці заявили про "відкритість до діалогу", не виключаючи можливості переговорів за участю США.

Вчора Трамп заявив про "дуже хороший шанс", що відбудеться зустріч із Зеленським та Путіним. За даними американських ЗМІ, Трамп наказав своїй команді пришвидшити організацію зустрічі з Путіним та Зеленським.

У Кремлі заявили, що Росія та Сполучені Штати вже почали підготовку до проведення зустрічі Трампа та Путіна. Формат із Зеленським - без коментарів.

