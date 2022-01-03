Агенти афганської розвідки вилили в канал у Кабулі близько 3000 літрів спиртного.
Про це пише The Guardian.
На відеозаписі можна побачити, як агенти виливають алкоголь в канал. Спиртне вилучили під час рейду в столиці.
Відомо, що "Талібан" вживає жорстких заходів проти продажу алкоголю. В ході операції заарештували трьох дилерів.
Читайте такожУ Польщі з'явиться десять нових міст"Мусульмани повинні серйозно утримуватися від виробництва та продажу алкоголю", - сказав релігійний діяч у відео, розміщеному Головним управлінням розвідки в Twitter.
Відзначається, що з моменту захоплення влади талібами в країні почастішали рейди, в тому числі щодо наркоманів.
— د استخباراتو لوی ریاست-GDI (@GDI1415) January 1, 2022
Раніше повідомлялося, що радикальне ісламістське угруповання "Талібан" заборонило жінкам в Афганістані лікуватися без супроводу чоловіків.