Акцію спалення здійснили представники руху опору.

Представники руху опору спалили у російському місті Нижній Новгород автомобіль директора підприємства з виготовлення боєголовок до ракет, якими обстрілюють Україну.

Як повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, що у ніч з 2 на 3 листопада 2023 року у місті в Нижній Новгород (Росія) спалили автомобіль Volvo XC90.

"Спалене авто належало громадянину РФ Ігорю Кузнєцову, який обіймає посаду генерального директора акціонерного товариства "ГосНИИмаш", - повідомляє українська розвідка.

Відео дня

Як зазначається, це підприємство є провідним у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет, якими терористична Москва завдає ударів по об’єктах в Україні. В ГУР Міноборони України додали, що акцію спалення особистого автомобіля гендиректора здійснили представники руху опору.

"Кожен причетний до воєнних злочинів, убивств українців та руйнувань інфраструктури нашої держави ніколи і ніде не зможе почуватись у безпеці", - сказано в повідомленні.

При цьому вказується, що "полювання" на ворога триває.

Підпали у Росії

У вересні противник російської агресії підпалив на одній з вулиць Бєлгорода інсталяцію у вигляді літери "Z" – російського аналога гітлерівської свастики і символу воєнної агресії. Чоловіка потім катували путінські силовики.

Як повідомляв УНІАН у жовтні, у Росії розгромили, розмалювали образами, а потім підпалили приймальню двоюрідного племінника президента РФ Володимира Путіна в Уренгої. Йдеться про Романа Путіна - бізнесмена і засновника політичної партії "Росія без корупції".

У російському Владивостоці за підпал військкомату був затриманий восьмирічний хлопчик.

Вас також можуть зацікавити новини: