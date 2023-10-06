Дитина заявила співробітникам, що просто захотіла похуліганити.

Військкомати країни-агресора продовжують спалахувати. У російському Владивостоці за підпал військкомату був затриманий восьмирічний хлопчик, інформує Telegram-канал SHOT.

Повідомляється, що дитина підпалила гараж на території військкомату, проте не встигла втекти, спіймали на місці.

"Вогонь згас сам, трохи обгоріли меблі всередині гаража, ніхто не постраждав. Дитина заявила співробітникам, що просто захотіла похуліганити. Відомо, що у неї уповільнений психічний розвиток. На 41-річну матір школяра склали адміністративку за статтею "Невиконання батьками обов'язків щодо утримання та виховання неповнолітніх", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Підпали військкоматів в РФ - останні новини

На початку серпня в Росії сталося більше 20 інцидентів зі спробою підпалити військкомат. У більшості випадків паліями були пенсіонери і жінки, які стали жертвами телефонних шахраїв.

Наприклад, 53-річну матір росіянина, який бере участь у війні проти України, аферисти переконали підпалити військкомат, щоб позбутися фейкового кредиту.

У Санкт-Петербурзі вранці 5 вересня прогримів вибух у дворі російського військкомату. Російська влада заявила про диверсію невстановлених осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: