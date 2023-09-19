Знак, що символізує російське вторгнення в Україну, невідомий підпалив на вулиці вночі.

У російському місті Бєлгород невідомий підпалив на вулиці величезну "Z", яка є символом військового вторгнення РФ в Україну. Місцевого "героя" шукають другу добу.

Як повідомляв телеграм-канал Baza, інцидент стався о пів на першу ночі 18 вересня на проспекті Ватутіна.

"Чоловік підійшов до ілюмінованої Z і підпалив її, а потім відразу ж втік. Але полум'я лише ненадовго спалахнуло і незабаром почало гаснути - до того ж пожежу почав гасити один з очевидців", - повідомляє ресурс.

Мер міста Валентин Демидов стверджує, що символ агресора практично не постраждав, а палія розшукують.

Також оприлюднено відповідне відео, на якому зображена буква Z, висотою в кілька метрів. Вона добре підсвічена, встановлена на узбіччі жвавої магістралі, і, судячи з усього, її видно з великої відстані.

У кадрі можна побачити, як якийсь чоловік підійшов до знаку, щось зробив біля нього і майже відразу спалахує вогонь, після чого невідомий втік. Також зафіксовано, як багато машин проїхало повз, але одна зупинилася - з неї хтось вийшов і почав гасити "путінську Z".

Сьогодні в Baza уточнили, що палія "Z" російські силовики шукають другу добу. Його обличчя потрапило на камери відеоспостереження. Фото розіслали всім відділенням поліції Бєлгородської області, але це поки що не допомагає.

"Підозрюваний потрапив на камери спостереження в районі Харківської гори. Чоловіка шукають по всій області", - наголошувалося в повідомленні.

Що потрібно знати про символ "Z", який використовує Росія

Знак "Z" стали помічати на техніці російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Цю букву також використовують (кріплять до одягу, особистих авто та тощо) жителі РФ, які підтримують війну проти України. До носіння символу "Z" у РФ також привчають дітей.

Багато експертів заявили, що знак "Z" - аналогічний свастиці, яку в роки Другої світової війни використовували нацисти, що напали на Європу і СРСР. Крім того, згідно з відкритими джерелами, такого плану символ - "Z" - використовувався четвертою поліцейською моторизованою дивізією СС, яка існувала в 1939-1945 роках.

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