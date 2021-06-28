У столиці Бангладеш місті Дакка стався вибух на першому поверсі триповерхової будівлі.
В результаті вибуху щонайменше семеро людей загинули та понад 50 отримали поранення, пише видання The Daily Star.
Повідомляється, що від вибуху постраждало ще сім прилеглих будівель і три автобуси. Сам вибух стався на першому поверсі будівлі, де знаходилися салон електроніки, ресторан, точки продажу м'яса і кондитерська.
Пошуково-рятувальна операція все ще триває, надзвичайники шукають ймовірних потерпілих під завалами.
Найбільш ймовірною причиною надзвичайної події називають вибух газу. У поліції також немає підстав підозрювати теракт чи інші навмисні дії.
Перед будівлею велися будівельні роботи, при яких міг статися витік газу або ж вибух міг статися в ресторані. Ці версії мають намір перевірити правоохоронці.
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