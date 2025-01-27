В ЄС із обережним оптимізмом реагують на заяви Трампа щодо України

Експерти наголошують, що швидке припинення війни без довгострокових гарантій безпеки для України може лише дати Путіну час на переозброєння.

Президент США Дональд Трамп відомий своїми заявами, які не раз змушували європейських лідерів нервувати - від ідеї придбання Гренландії до торговельних суперечок. Проте в питанні України Європа виявляє обережний оптимізм, пише Politico.

Погроза Трампа запровадити нові мита та санкції проти Москви, якщо не буде досягнуто угоди щодо припинення війни, стала сигналом підтримки для союзників України. Це сприймається як ознака того, що він усвідомлює важливість ситуації, зокрема для НАТО.

"Президент Трамп, з яким я служив, не терпить навіть натяків на слабкість," - зазначив колишній віце-президент Майк Пенс. Він також додав: "Якщо Путін спробує змусити Трампа виглядати підкореним Росією, на нього чекає розчарування."

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Оптимізм також викликаний тим, що Трамп призначає до своєї команди відомих прихильників жорсткої політики щодо Росії, таких як Майк Волц і Марко Рубіо. Він також запропонував підвищити оборонний бюджет НАТО до 5% ВВП, що хоча й видається складним завданням, сприймається як підтримка Альянсу.

"Ми нервуємо через можливе повернення Трампа, але щодо України є певна надія," - заявив анонімний європейський дипломат.

Проте скептицизм усе ще присутній. Європейські чиновники вказують на непередбачуваність Трампа та його пристрасть до політичних провокацій, таких як підтримка ультраправих партій у Європі. Один з чиновників ЄС сказав:

"Трамп може здивувати, але його непередбачуваність викликає занепокоєння".

Крім того, у команді Трампа є й ті, хто скептично ставиться до подальшої підтримки України, зокрема віце-президент Дж. Д. Венс, який раніше закликав припинити військову допомогу Києву. Однак Пенс вважає, що Венс адаптується до політики Трампа.

Європейські експерти також наголошують, що швидке припинення війни без довгострокових гарантій безпеки для України може лише дати Путіну час на переозброєння. "Просте заспокоєння Путіна не принесе миру," - заявив колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

Рейчел Ріццо з Atlantic Council підсумувала:

"Трамп не сприймає цю війну як екзистенційну загрозу для демократії. Для нього це лише регіональна проблема, з якою потрібно швидко розібратися."

Мирний план Трампа - важливі новини

Раніше в The Times розкрили, як президент США Дональд Трамп може переграти російського диктатора Володимира Путіна. У виданні зазначили, що доля міжнародної політики залежатиме від того, чи зможуть ці лідери знайти спільну мову.

Крім того, журналіст і політичний оглядач Бен Марлоу розповів, що Трамп може "розтрощити" економіку Путіна і завершити війну в Україні. Він вважає, що саме жорсткі санкції, ініційовані новою адміністрацією США, можуть стати тим інструментом, який змусить Росію відступити.

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