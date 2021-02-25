Північнокорейські хакери намагалися викрасти з серверів американської компанії дані про вакцину від коронавірусу.

Хакери Північної Кореї намагалися отримати доступ до серверів американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech, сподіваючись зібрати наукові дані. Їх Пхеньян збирався використати для виробництва копії вакцини від COVID-19, щоб продавати її на міжнародному чорному ринку.

Про це Business Insider розповіли представники розвідувальних управлінь в Європі. Швидше за все, КНДР хотіла таким чином отримати іноземну валюту. Адже її власні гроші нічого не варті за межами кордонів ізольованої держави.

Читайте такожWashington Post: Забудьте про зброю і нафту, вакцина від COVID-19 тепер дає політичну владуДвоє чиновників розвідувальних служб Європи розповіли Business Insider, що атаки на системи Pfizer і BioNTech були офіційною операцією Північної Кореї. Їхньому метою було зібрати наукові дані про вакцину проти COVID-19, яку розробили компанії. Їхня розробка - один з трьох препаратів, які ВООЗ на даний момент схвалила. Обидва співрозмовника видання сказали, що атака КНДР була пов'язана з численні проникнення в мережі через інфраструктуру Microsoft, про що було оголошено в листопаді.

"Це точно була спроба зібрати інформацію, а не поширити шкідливе програмне забезпечення чи заблокувати щось, щоб потім вимагати викуп. Я не буду вдаватися в технічні подробиці, але у нас досить глибокий досвід роботи з кожним типом атак", - сказав неназваний чиновник однієї з країн Європи, який попросив не називати його імені через надзвичайну чутливість ситуації.

"Північна Корея отримає фізичний доступ до вакцини Pfizer набагато пізніше, ніж вона побачить китайські чи російські розробки. Але вони хочуть зрозуміти, яку з вакцин буде найлегше фальсифікувати й транспортувати для чорного ринку", - додав співрозмовник видання.

Він нагадав, що Росія й Китай обіцяли мільйони доз Північний Кореї безкоштовно. Хоча Пхеньян стверджує, що на його території досі не було жодного випадку зараження.

"Тож вони хочуть подивитися, чи вакцина Pfizer буде доступною для копіювання. Ми не будемо розголошувати інформацію про те, чи була хакерська атака успішною. Але якби це було так, то, гадаю, вакцина Pfizer принесла б КНДР надто багато проблем у сфері виробництва й зберігання у порівнянні з російськими чи китайськими вакцинами", - сказав неназваний розвідник.

Читайте такожУ КНДР чиновники раптово стали ходити в масках: що сталося (фото)Business Insider пояснює, що для вакцини Pfizer потрібні два типи холодильників. Розробку ж AstraZeneca можна зберігати в звичайних холодильниках. На питання, чи Північна Корея буде намагатися продавати підробки вакцин, джерело видання відповіло, що без сумнівів. Пхеньян досить давно займається підробкою і контрабандою медикаментів, а також торгівлею зброї через свої посольства по всьому світі.

Режим в КНДР заробляє великі гроші лише на хакерстві. У США підрахували, що північнокорейські державні хакери викрали у різних цілей 1,3 мільярда доларів. Також впродовж десятиліть Північну Корею звинувачують у використанні своїх посольств як центрів для організованої злочинності, яка займається підробкою валюти США, торгівлею метамфетаміном через захищені дипломатичні канали, а також продажем зброї різним режимам-паріям всупереч міжнародному ембарго.

Коронавірус в КНДР: що відомо?

Офіційно Північна Корея стверджує, що за весь час пандемії не зафіксувала жодного випадку зараження коронавірусом.

Однак, в грудні стало відомо, що в КНДР публічно розстріляли порушника карантину. Жертвою виявився 50-річний чоловік, який займався контрабандою товарів на кордоні з Китаєм.

На початку січня 2021 року усі чиновники Північної Кореї раптово почали ходити в масках. Зокрема, захист від коронавірусу вони одягли підчас з'їзду "Трудової партії", на якому випступав лідер країни Кім Чен Ин.

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Переклад: Лесь Димань