Несподівано з'явився т.в.о. керівника Генштабу російської армії, з'ясували журналісти.

Російський генерал Валерій Герасимов міг бути звільнений з посади начальника Генштабу збройних сил РФ.

Таке припущення з'явилося в Telegram-каналі російського видання SOTA. Журналісти вирішили, що Герасимова звільнено, оскільки на порталі нормативно-правових актів опублікували проект урядової постанови, який має погодити тимчасовий виконувач обов'язків начальника Генштабу - генерал-полковник Віктор Позніхір.

"З огляду на те, що на порталі опубліковано проект документа, навряд чи може йтися про відпустку Герасимова: до моменту узгодження постанови відпустка мала б уже закінчитися", - зазначило видання. Журналісти додали, що наразі невідомо, чому з'явився т.в.о. керівника Генштабу ЗС РФ.

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Варто зазначити, що востаннє російське Міноборони розповідало про діяльність Герасимова 26 лютого - у ворожому відомстві стверджували, що той провів деякі нагородження.

Валерій Герасимов у центрі уваги - що сьогодні варто знати

На початку поточного року - 4 січня, українські воїни завдали потужного удару по поки що окупованому росіянами Криму. У результаті атаки біля Севастополя було уражено командний пункт супротивника. Після цього в мережі з'явилася інформація, що нібито "Герасимов загинув".

Пізніше начальник Головного управління розвідки українського Міноборони Кирило Буданов сказав, що в нього немає інформації, яка б могла підтвердити цей факт. Джерела Telegram-каналу "Кремлевская табакерка" стверджували, що в момент удару Герасимова не було в Севастополі.

Довідка УНІАН. Віктор Позніхір у Генштабі ЗС Росії мав посаду першого заступника начальника. Російський диктатор Володимир Путін у лютому цього року надав йому звання генерал-полковник.

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