У Франції 13-річна школярка зізналася, що оббрехала вчителя Самюеля Паті незадовго до його вбивства. Чоловіка обезголовили після показу карикатур на пророка Мухаммеда.
Читайте такожУ Парижі пройшла багатотисячна акція пам'яті по-звірячому вбитого вчителяПро це повідомляє служба BBC News.
Дівчинка зізналася, що не хотіла розчаровувати батька, який завжди порівнював її з більш успішною сестрою-близнюком, і придумала історію про вчителя.
Підліток стверджувала, що її відсторонили від занять через конфлікт з ним. Вона заявила батькові, що заперечила, коли той попросив учнів-мусульман покинути клас перед демонстрацією карикатур. Насправді її відсторонили за день до цього уроку через численні прогули.
Батько ж подав скаргу на Самюеля Паті та опублікував в соцмережах два відео, щоб привернути увагу до інциденту. Після цього вчителя вбили.
Жорстоке вбивство вчителя Самюеля Паті під Парижем: що відомо
- Вчитель французької історії Самуель Паті був обезголовлений 16 жовтня 2020 року біля своєї школи у місті Конфлан-Сент-Онорін під Парижем.
- Мотивом вбивства стало те, що викладач на одному із занять показував учням карикатури на пророка Мухаммеда як приклад свободи слова.
- Нападник був застрелений поліцією при спробі затримання. Вбивцею французького вчителя виявився 18-річний чеченець, який народився в Москві. Після злочину вбивця виклав фото з відрубаною головою вчителя у своєму акаунті в Twitter.
- Вбивство вчителя викликало хвилю обурення у Франції. 18 жовтня тисячі людей вийшли на вулиці, щоб вшанувати пам'ять Самюеля Паті.
- Президент Франції Еммануель Макрон назвав подію терактом і заявив, що країна не відмовиться від релігійних карикатур, а також сказав, що іслам - «релігія, яка зараз переживає кризу в усьому світі».
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram