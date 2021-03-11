У жовтні 2020 року Самуеля Паті обезголовив 18-річний чеченець.

У Франції 13-річна школярка зізналася, що оббрехала вчителя Самюеля Паті незадовго до його вбивства. Чоловіка обезголовили після показу карикатур на пророка Мухаммеда.

Читайте такожУ Парижі пройшла багатотисячна акція пам'яті по-звірячому вбитого вчителяПро це повідомляє служба BBC News.

Дівчинка зізналася, що не хотіла розчаровувати батька, який завжди порівнював її з більш успішною сестрою-близнюком, і придумала історію про вчителя.

Підліток стверджувала, що її відсторонили від занять через конфлікт з ним. Вона заявила батькові, що заперечила, коли той попросив учнів-мусульман покинути клас перед демонстрацією карикатур. Насправді її відсторонили за день до цього уроку через численні прогули.

Батько ж подав скаргу на Самюеля Паті та опублікував в соцмережах два відео, щоб привернути увагу до інциденту. Після цього вчителя вбили.

Жорстоке вбивство вчителя Самюеля Паті під Парижем: що відомо

Вчитель французької історії Самуель Паті був обезголовлений 16 жовтня 2020 року біля своєї школи у місті Конфлан-Сент-Онорін під Парижем.

Мотивом вбивства стало те, що викладач на одному із занять показував учням карикатури на пророка Мухаммеда як приклад свободи слова.

Нападник був застрелений поліцією при спробі затримання. Вбивцею французького вчителя виявився 18-річний чеченець, який народився в Москві. Після злочину вбивця виклав фото з відрубаною головою вчителя у своєму акаунті в Twitter.

Вбивство вчителя викликало хвилю обурення у Франції. 18 жовтня тисячі людей вийшли на вулиці, щоб вшанувати пам'ять Самюеля Паті.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав подію терактом і заявив, що країна не відмовиться від релігійних карикатур, а також сказав, що іслам - «релігія, яка зараз переживає кризу в усьому світі».

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Автор: Катерина Шварц