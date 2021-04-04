Понтифік закликав людей не втрачати надію на те, що темні часи пандемії закінчаться.

Папа Римський Франциск провів Великодню месу лише перед кількома сотнями людей замість кількох тисяч, як це буває зазвичай.

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Як повідомляє Радіо Свобода, Франциск провів месу в базиліці Святого Петра, звідти ж він виголосить своє традиційне благословення «місту та світові».

У переддень свята папа Римський звернувся до людей, висловивши надію, що темні часи пандемії закінчаться, і що люди зможуть знову відкрити «благодать повсякденного життя».

Святкова меса з нагоди Великодня зазвичай проводиться перед десятками тисяч на площі Святого Петра у Ватикані, але цього року Франциск відправляє службу лише перед обмеженою групою людей – з метою не допустити поширення коронавірусної хвороби.

Сьогодні, 4 квітня віряни західного обряду відзначають Великдень.

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Автор: Інна Андаліцька