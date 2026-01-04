Не ллємо сліз: Макрон і Стармер відреагували на ситуацію у Венесуелі

Стармер заявив, що Велика Британія давно підтримує передачу влади у Венесуелі.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримали демократичний перехід влади у Венесуелі.

У мережі Х Стармер зауважив, що Велика Британія давно підтримує передачу влади у Венесуелі. "Ми вважали Мадуро нелегітимним президентом і не ллємо сліз із приводу кінця його режиму", - зазначив він.

Стармер додав, що в найближчі дні британський уряд обговорить розвиток ситуації з колегами зі США.

"Ми прагнемо безпечної та мирної передачі влади легітимному уряду, який відображатиме волю венесуельського народу", - сказав Стармер.

У свою чергу Макрон заявив, що "венесуельський народ тепер вільний від диктатури Ніколаса Мадуро і може лише радіти" цьому.

"Захопивши владу та порушивши фундаментальні свободи, Мадуро серйозно підірвав гідність власного народу. Майбутній перехід має бути мирним, демократичним і таким, що шанує волю народу Венесуели", - вважає Макрон.

Спецоперація США в Венесуелі

В суботу рано вранці в столиці Венесуели Каракасі пролунали вибухи. Американські військові захопили Мадуро та його дружину і вивезли до США.

Президент США Дональд Трамп сказав, що братиме участь у подальших політичних змінах у Венесуелі після відсторонення Мадуро, щоб не допустити приходу до влади подібної йому людини.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що США могли б вирішити проблему і з деякими іншими диктаторами так само, як з Мадуро.

