Наступні вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.

Колишній президент США Дональд Трамп натякнув, що знову балотуватиметься в президенти США.

Про це повідомляє New York Post, посилаючись на подкаст його невістки Ларрі Трамп The Right View.

Екс-президенту поставили питання, чи буде він знову балотуватися в 2024 році.

Читайте такожТрамп висміяв Байдена за падіння на трапі літака (відео)

«У вас є надія, ось що я можу вам сказати. Ми любимо свою країну... і тепер ми повинні допомогти нашій країні", - відповів політик.

За словами Трампа, його адміністрації, зокрема, вдалося домогтися успіхів у тому, що стосується політики щодо Ірану, КНДР і Китаю.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко