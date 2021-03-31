Колишній президент США Дональд Трамп натякнув, що знову балотуватиметься в президенти США.
Про це повідомляє New York Post, посилаючись на подкаст його невістки Ларрі Трамп The Right View.
Екс-президенту поставили питання, чи буде він знову балотуватися в 2024 році.
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«У вас є надія, ось що я можу вам сказати. Ми любимо свою країну... і тепер ми повинні допомогти нашій країні", - відповів політик.
За словами Трампа, його адміністрації, зокрема, вдалося домогтися успіхів у тому, що стосується політики щодо Ірану, КНДР і Китаю.
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