Судно, що прибуло, також перебуває в списку санкцій.

Судно, що перевозить скраплений природний газ (СПГ), із "чорного списку" США пришвартувалося цього тижня до російського заводу "Арктик СПГ-2". Це вже другий підсанкційний танкер, який пришвартувався до заводу цього року.

Видання Bloomberg пише, що це може означати, що навантаження на "Арктик СПГ-2", який також підпадає під західні санкції у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, поновилися.

Танкер "Восход" прибув на завод "Арктик СПГ 2" у середу, 16 липня, і дані Kpler показують, що його розвантажили на шляху до заводу.

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Хоча зареєстрованим власником "Восхода", як і раніше, є LNG Beta Shipping, 23 травня його судновим або комерційним управителем стала компанія "Игарка ООО", зареєстрована в Москві, згідно з даними судноплавної бази даних Equasis.

У жовтні 2024 року Державний департамент США запровадив санкції щодо зареєстрованих власників і керівників кількох суден для перевезення СПГ, зокрема "Восход", який раніше мав назву North Mountain.

Варто зазначити, що проєкт "Арктик СПГ 2", 60% якого належить російській компанії "Новатек", мав стати одним із найбільших заводів із виробництва СПГ у країні з кінцевою продуктивністю 19,8 млн тонн на рік. Однак його перспективи були затьмарені санкціями, і він зазнає труднощів із продажем СПГ, виробленого в рамках проєкту.

Арктик СПГ-2 - останні новини

Першим судном, яке прибуло цього року на завод "Арктик СПГ 2", був танкер "Ірис", який завантажився на заводі 26 червня. Це був дев'ятий вантаж, завантажений із заводу, і наразі судно перебуває поблизу острова Колгуєв на заході Росії.

Наприкінці червня підсанкційний російський проект "Арктик СПГ-2" збільшив видобуток природного газу до рекордного рівня.

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