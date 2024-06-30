За словами Андерса Фог Расмуссена, нині Європа більш підготовлена, ніж у 2016 році, коли Трамп уперше переміг на виборах.

Європейські країни-члени НАТО не готові до другої каденції Дональда Трампа на посаді президента США. Про це в інтерв'ю ntv заявив колишній генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Андерс Фог Расмуссен.

Водночас, за його словами, нині Європа більш підготовлена, ніж у 2016 році, коли Трамп уперше переміг на виборах.

"У 2014 році, це був мій останній саміт НАТО як генерального секретаря, ми вирішили, що протягом наступного десятиліття всі союзники досягнуть двовідсоткової мети: що вони витрачатимуть принаймні 2 відсотки свого валового внутрішнього продукту на оборону. Тоді було лише три країни. Зараз, через десятиліття, 23 із 32 союзників досягають двовідсоткової цілі. Тому ми краще підготовлені", - сказав Расмуссен. Відео дня

Він підкреслив, що тоді Трамп закликав до збільшення європейських інвестицій у нашу власну оборону.

"Ми почули повідомлення, що "Європа йде". Але це був дуже повільний процес, надто повільний. Треба йти швидше", - наголосив екс-генсек НАТО.

Він також прокоментував майбутнє України в Альянсі. За його словами, у 2008 році НАТО прийняло неправильне рішення, хоча йшлося не про членство України, а про прийняття плану дій щодо членства України та Грузії. При цьому Франція та Німеччина були проти, а США, східноєвропейські союзники і він як на той час прем’єр-міністр Данії були за надання Україні такого Плану дій щодо членства.

"Ми не змогли досягти консенсусу щодо цього. Натомість ми вирішили, що колись Україна має стати членом НАТО. Ми запаркували Україну в залі очікування, так би мовити, в сірій зоні. Це виявилося дуже небезпечне місце, тому що ця сіра зона була ледь не запрошенням Путіна напасти на Україну. Спочатку він напав на Грузію, потім на Україну в 2014 і 2022 роках. Сірі зони – це небезпечні зони. Це визнали Фінляндія та Швеція. Вони подали заявку на членство в НАТО і тепер є членами НАТО. Ми повинні вирішити те саме щодо України і прийняти Україну до НАТО", - наголосив Расмуссен.

Наміри Трампа закінчити війну в Україні за 24 години

Президент Володимир Зеленський іронічно висловився про наміри екс-президента США Дональда Трампа закінчити війну за 24 години. За словами глави держави, якщо ідея екс-президента США полягає у тому, щоб віддати українські території, "це питання не вирішить".

Як сказав Зеленський, якщо у Трампа "є така модель, то всі хотіли б завершити війну - може, навіть за годину буде краще".

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