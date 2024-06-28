Трамп назвав виведення військ з Афганістану "найганебнішим днем в історії США".

Експрезидент Дональд Трамп під час дебатів із президентом США Джо Байденом засудив його за виведення військ з Афганістану 2021 року, назвавши це "найганебнішим днем в історії США", пише CNN.

Приводом для зауваження Трампа став коментар Байдена, який сказав про свого попередника: "Коли він був президентом, вони все ще вбивали людей в Афганістані. Він нічого з цим не зробив".

Водночас Трамп зазначив, що також виводив війська з Афганістану, "але ми виводили їх із гідністю, із силою, із міццю".

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Крім того, він заявив, що саме рішення про виведення військ США "заохотило" Путіна напасти на Україну.

"Це була жахлива ганьба, найганебніший момент в історії нашої країни. Коли Путін побачив це, він сказав: "Знаєте що, я думаю, ми зайдемо (в Україну), - заявив Трамп".

Дебати Байдена і Трампа - новини

Сьогодні відбулися перші дебати Байдена і Трампа напередодні президентських виборів у США. Учасники встигли обмінятися образами і висловитися про вік один одного.

Також Трамп і Байден торкнулися питання війни в Україні.

Так, Трамп "проїхався" по ультиматумах російського диктатора Володимира Путіна Україні, назвавши їх неприйнятними. При цьому він заявив, що Україна програє цю війну, оскільки у неї закінчуються люди.

Зі свого боку Байден попередив, що в разі перемоги Росії в Україні є ризик того, що росіяни можуть піти на інші держави, зокрема, на Білорусь і Польщу.

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