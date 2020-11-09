Вашингтон, швидше за все, захоче грати більшу роль на переговорах щодо війни на Донбасі.

Навряд чи якась країна отримає більшу вигоду від президентства Джо Байдена, ніж Україна. Переможець американських виборів дуже добре знає країну, адже, будучи ще віце-президентом США, він відповідав за український напрямок американської політики. Він прихильний як до української оборони від Росії, так і до внутрішніх реформ, які проводить Київ.

Читайте такожБайден має намір швидко покласти край політиці Трампа - ЗМІПро це в своїй статті пише старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд. Він нагадує, що віце-президент Байден відвідував Україну не менше п'яти разів. В результаті цієї інтенсивної взаємодії з'явилася чудова команда, яка дуже добре знається на українських питаннях. Зокрема, таким автор називає доктор Майкла Карпентера, який, швидше за все, стане ключовим чиновником нової адміністрації у справах України.

Київ, хоч і неумисне, зіграв роль у перемозі Байдена над Дональдом Трампом на виборах. Імпічмент американського президента спирався на його "ідеальну" телефонну розмову з лідером України Володимиром Зеленським влітку 2019 року. Також Трамп і його особистий адвокат Рудольф Джуліані також намагалися використати зібрану в Україні російську дезінформацію проти Байдена.

Трамп звільнив чиновників США, які підтримували Україну, зокрема, посла Марі Йованович і полковника Олександра Віндмена. Іншим чиновникам довелося замовкнути. Рішення Трампа віддати пріоритет зв'язкам з Володимиром Путіним замість Києва зруйнувало українську політику США.

Читайте такожAtlantic Council: Війна на Донбасі - це умисна політика Росії, від якої вона не відмовитьсяВсупереч всім цим несприятливим умовам, Україна продовжувала користуватися сильною підтримкою обох партій у Вашингтоні впродовж президенства Трампа. Навіть лояльні до нього чиновники, такі як Держсекретар Майк Помпео були досить прихильні до України. Байден зміцнить цю двопартійну підтримку й зробить її дієздатною. З травня 2019 року, після того, як Трамп звільнив Йованович, у США не було постійного посла в Україні. Тепер він з'явиться, а політика стане більш активною. Тому що Україна стала важливою для інтересів США з багатьох точок зору.

На щастя, Трамп не зміг зупинити чи навіть скоротити американську військову допомогу для Києва. Байден збереже цю підтримку і, вірогідно, збільшить її. Це дасть Кремлю причини замислитися. Спроби проросійських сил в Україні поширювати антиамериканські і антизахідні настрої теж втратять правдоподібність. Дії США, націлені проти Кремля, постраждали через відсутність послідовності під час президенства Трампа. Американський президент хотів скасувати чи хоча б ослабити санкції проти Росії в той час, коли решта діячів у Вашингтоні, навпаки, хотіли їх посилити. Це створило сум'яття й підірвало ефективність.

Байден, який був одним з авторів санкцій США проти Росії, може відновити чіткість й посилити ті заходи, які вже існують. На думку автора, адміністрація Байдена обов'язково захоче грати роль у переговорах між Україною і Росією щодо війни на Донбасі. Кремль добре знає Байдена, який заробив репутацію прихильника жорсткої лінії щодо Путіна.

Читайте такожСША вирішили покарати Росію за отруєного НавальногоЩе будучи віце-президентом, Байден рішуче боровся за встановлення верховенства закону в Україні. Він готовий робити це ще більш рішуче, ставши президентом США. І це погані новини для різних сил в Києві, які намагаюся скасувати антикорупційні ініціативи чи заблокувати судову реформу.

"Наприклад, 11 суддям Конституційного суду України, причетних до спроб зірвати антикорупційні зусилля, краще переглянути своє рішення. Інакше вони можуть опинитися під санкціями США включно з замороженням активів й забороною отримувати візу. Глобальний "Акт Магнітського" за 2016 рік був розроблений спеціально для таких персонажів", - йдеться в статті.

Низка інших помітних українців мають причини переглянути свою поведінку. Наприклад, найближчий союзник Путіна в Україні Віктор Медведчук опинився під санкціями США в березні 2014 року, коли Росія окупувала Крим. Чому ж тоді він може очолювати парламентську фракцію й контролювали три великі українські телеканали? Байден, швидше за все, поставить це питання. Також, на думку Аслунда, Департамент юстиції США, швидше за все, нарешті доб'ється екстрадиції Дмитра Фірташа.

Американські кримінальні справи можуть допомогти очистити українську політику. Вони також можуть дати президенту Володимиру Зеленському можливість відновити свою позицію як нового обличчя, здатного змінити політичну культуру України. Завдяки сильній підтримці Байдена антикорупційного порядку денного в Україні НАБУ й вся антикорупційна архітектура в країні зможе зміцнитися. Довгоочікувана реформа СБУ, швидше за все, розпочнеться, а судова реформа буде перезапущена. Таким чином, Україна зможе наблизитися до справжнього верховенства закону. Це позитивно позначиться на перспективах країни, відкриваючи шлях для євроатлантичної інтеграції.

Читайте такожШмигаль заявив про швидке зближення позицій з МВФСпівпраця України з МВФ отримає новий імпульс. Київ може отримати певну фінансову підтримку від фонду, ЄС і Світового банку, яка зараз здається неможливою. Поєднання покращення верховенства закону й збільшення міжнародної фінансової підтримки пожвавить прямі іноземні інвестиції. Не кажучи вже про те, що всі ці заходи покращать перспективи досягти більшого економічного зростання.

Після оголошення перемоги Джо Байдена на президентських виборах президент Володимир Зеленський був одним з перших іноземних лідерів, які привітали його. І це правильно. Україна може багато отримати від президенства Байдена.

Перемога Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США. За їхніми даними, Байден отримав 273 голоси, що свідчить про його перемогу над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів відмовляється визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії.

Трамп підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа. Він також стверджує, що при підрахунку голосів були допущені махінації, і називає себе переможцем.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Переклад: Лесь Димань