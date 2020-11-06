Секретна служба США направила додаткову групу охоронців до штабу кандидата у президенти Джо Байдена у штаті Делавер. Таке рішення ухвалили після того, як кампанія демократа заявила про можливе "велике оголошення" сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
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Ймовірно в штабі Байдена очікують, що сьогодні Байден офіційно стане новообраним президентом США після підрахунку голосів в останніх штатах.
Зазвичай Секретна служба значно посилює охорону новообраного президента після оголошення його переможцем.
Також відомо, що такий же рівень охорони надають і чинному президенту США Дональду Трампу.
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Трамп звинувачує демократів у намаганні вкрасти його перемогу на виборах президента США: "Якщо ви порахуєте законні голоси, я легко виграю. Якщо ви порахуєте незаконні голоси, вони (демократи) можуть намагатися вкрасти вибори у нас. Якщо ви порахуєте голоси, які надійшли із затримкою, ми вивчаємо їх дуже ретельно, але багато голосів прийшли із запізненням (виборці могли надсилати поштою бюлетені не пізніше 3 листопада - УНІАН)".
Нині триває підрахунок голосів.
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