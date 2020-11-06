Також відомо, що такий же рівень охорони надають і чинному президенту США Дональду Трампу.

Секретна служба США направила додаткову групу охоронців до штабу кандидата у президенти Джо Байдена у штаті Делавер. Таке рішення ухвалили після того, як кампанія демократа заявила про можливе "велике оголошення" сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

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Ймовірно в штабі Байдена очікують, що сьогодні Байден офіційно стане новообраним президентом США після підрахунку голосів в останніх штатах.

Зазвичай Секретна служба значно посилює охорону новообраного президента після оголошення його переможцем.

Також відомо, що такий же рівень охорони надають і чинному президенту США Дональду Трампу.

Вибори президента США: Трамп проти Байдена

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Автор: УНІАН